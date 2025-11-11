移住施策に取り組む滋賀県内１２市町への移住者が２０２４年度、初めて１０００世帯を超えた。民間の移住者マッチングサービス「スマウト」でも、利用者の関心が高い人気移住先で全国２位に。県は「全国的に移住への関心が高まる中、滋賀の暮らしやすさや働きやすさが選ばれたのでは」としている。（生田ちひろ）県市町振興課は「滋賀移住・交流促進協議会」に加盟する市町に移住者へのアンケートを依頼し、移住者を数えている