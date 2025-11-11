2019年９月、惜しまれながらも17年間の現役生活を終え、東京ヤクルトスワローズのユニフォームを脱いだ館山昌平氏。その後、東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍投手コーチなどを経て、2024年春からは、宮城県仙台市を拠点とする社会人野球チーム「MARUHAN GIVERS」（マルハン北日本カンパニー硬式野球部）の監督に就任。さらに野球界の発展のためにさまざまな活動を行っている。現役時代、９回の手術を乗り越え「不死鳥」と呼ばれ