LE SSERAFIMのウンチェが、“大人なビジュアル”を披露し、ファンの視線を奪っている。【写真】「たまらん」ウンチェ、露出多めの“ひも衣装”ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。公開された写真のウンチェは、オレンジのタンクトップにミニスカート、網タイツとロングブーツを合わせたスタイリングで、ぐっと成熟した雰囲気を漂わせている。ふわふわのファーハットを合わせた個性的なコーデも印象的