数学の難問も一瞬で解いてしまう東京大学の理系の入試数学は、150分の解答時間が与えられ、合格者の平均点は120点中50点前後だ。ところが今春、ChatGPTはわずか12分で、合格ラインを優に超える成績をたたき出した。さらにOpenAIは7月、自社のAIが国際数学オリンピックの問題を解き、金メダル級の成績を収めたと発表している。AIは数学や計算が苦手というのが、これまでは定説だった。3年前、ChatGPTが公開されたときには「小学生の