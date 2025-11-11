高市首相は１０日の衆院予算委員会で、中国が台湾を海上封鎖した場合、安全保障関連法が定める日本の「存立危機事態」になり得るとした自身の答弁について「政府の従来見解に沿ったものだ」との認識を示した。国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の黒字化目標の見直しを巡っては、来年６月頃に新たな指標を示す方針を明らかにした。首相は７日の衆院予算委で、中国が台湾を海上封鎖した場合を問われ、「武