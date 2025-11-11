IT企業で中間管理職を務める40代のAさんは、仕事は順調で年収も上がり、部下からの信頼も厚い人物です。家庭では小学生の子供の面倒をよく見て、週末には腕によりをかけて料理を振る舞います。先日の結婚記念日には、妻が欲しがっていたブランドのバッグを内緒で用意し、喜ぶ姿を見てご満悦でした。完璧な夫、そして父親だと自負しています。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答