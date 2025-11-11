中日は10日、郄山郁夫氏を投手コーチとして迎えると発表した。11日のナゴヤ球場の練習から合流する。高山氏は現役時代西武、広島、ダイエーの3球団でプレーし、現役引退後はソフトバンク、オリックス、中日などで投手コーチを歴任している。中日でのコーチは9年ぶりとなる。