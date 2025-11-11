科学や芸術の発展に貢献した人に贈られる「京都賞」の授賞式が行われ、帝京大学特任教授の甘利俊一氏ら３人が受賞しました。京都賞は京セラの創設者・稲盛和夫氏が設立した稲盛財団が、科学や先端技術、思想・芸術の研究に大きく貢献した人に贈る国際的な賞です。先端技術部門には、帝京大学特任教授で数理工学者の甘利俊一氏（８９）が受賞。人工知能の理論的基礎を拓いた研究などが評価されました。（先端技術部門で受賞