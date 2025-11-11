大阪府教育委員会は門真市と羽曳野市にある府立高校２校を再来年度から募集停止することを決めました。再来年度からの募集停止を決めたのは、門真市の「門真西高校」と羽曳野市の「懐風館高校」です。府は条例で３年連続で定員割れし、改善の見込みがない府立高校は、再編整備の検討対象にすると定めています。門真西高校は６年連続、懐風館高校は５年連続で定員割れが続いていて、周辺地域では中学校を卒業する生徒数が減