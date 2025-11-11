【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比70銭円安ドル高の1ドル＝154円10〜20銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1552〜62ドル、178円08〜18銭。米政府機関の一部閉鎖解除への期待感から投資家のリスク選好姿勢が強まり、ドルを買って円を売る動きが優勢となった。