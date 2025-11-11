目をつぶりながら英会話の音声を流すと自然と眠れる 眠れないなときは、英会話の音声をひたすら流してみるのもおすすめです。英語が堪能な人でなければ、聴き続けているうちに自然と眠くなります。難しい本を読んでもいいでしょう。要は、「脳を疲れさせること」です。 なぜ、脳が疲れると眠くなるのでしょうか。聴きなれない英語を理解しようとしたり、哲学書のような難しい文章を解読しようとしたりするとき、脳はフル回転で働