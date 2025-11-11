【日本】 国際収支（9月）08:50 予想25000.0億円前回37758.0億円（経常収支) 予想22500.0億円前回24635.0億円（経常収支・季調済) 予想N/A前回1059.0億円（貿易収支) 【英国】 ILO失業率（9月）16:00 予想4.9%前回4.8%（ILO失業率) 雇用統計（10月）16:00 予想4.3%前回4.4%（失業率) 予想N/A前回2.58万件（失業保険申請件数) 【南アフリカ】 雇用統計（2025年 第3四半期