「リファ（ReFa）」が、​ベルベットの本体と天然毛を使用したヘアブラシ「リファハートベルベット」（1万6500円）を発売する。11月15日にオープンする「リファ ギンザ（Refa GINZA）」限定で取り扱う。 【画像をもっと見る】 リファハートベルベットは、本体にベルベット素材とメタリックな立体ロゴを使用することで高級感を演出。また、やわらかかつしなやかで、ダメージヘアにもやさしい天然豚毛を採用した。同アイテ