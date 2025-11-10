資生堂が、2026年3月下旬に開催予定の第126回定時株主総会で提案する取締役候補者と、2026年1月1日以降の執行役体制を発表した。 【画像をもっと見る】 資生堂は持続的な成長とレジリエントな事業構造の構築を目指し、現在はアクションプラン 2025-2026に取り組みながら、2030年に向けた中期経営戦略を策定。これらの計画の達成に向け、迅速で質の高い意思決定と執行を行う体制を構築するべく、新体制を発足する。取締役は、