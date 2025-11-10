創業40周年を迎えたセレクトショップ「オッシュマンズ（OSHMAN'S）」が、「プーマ（PUMA）」のシューズ「Mostro XC 」の記念モデルを発売する。オッシュマンズの公式サイトと静岡 藤枝の靴屋「Magforlia」の公式インスタグラムで先行予約を受け付けており、11月15日からオッシュマンズの各店舗、プーマストア原宿 CAT STREET、大阪と公式オンラインストア、Magforliaで取り扱う。 【画像をもっと見る】 Mostro XCは、1