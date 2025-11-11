道南いさりび鉄道によりますと11月10日午後9時20分ごろ、釜谷・渡島当別間にて列車がクマと衝突し動けなくなったため、11日一部の列車に運休が発生しています。【運 休】・木古内 6:24発函館行き木古内～上磯間部分運休（上磯～函館間は運行）・木古内 7:12発函館行き全期間運休・函 館 6:50発木古内行き上磯～木古内間部分運休（函館～上磯間は運行）