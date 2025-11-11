11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の5万1260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54126.33円ボリンジャーバンド3σ 52597.15円ボリンジャーバンド2σ 51260.00円11日夜間取引終値 51067.98円ボリンジャーバンド1σ 50911.76円10日日経平均株価現物終値 50905.00円一目均衡表・転換線 50802.00円5日移動平均 4