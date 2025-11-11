錦織圭という奇跡【第１回】松岡修造の視点（１）「あの日」の衝撃に思いを馳せる時、松岡修造氏の目は昨日の出来事を語るように輝き、言葉はビビッドな熱を帯びる。24年の年月をさかのぼる、2001年初夏の千葉県・吉田記念テニス研修センター。12歳以下の国内トップジュニアが集うコートに、松岡氏は「小さな勇者」が現れた瞬間を目撃した。松岡修造氏に錦織圭への想いを熱く語ってもらったphoto by Sano Miki「僕が最初に錦織