11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.0ポイント高の3339.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3424.56ポイントボリンジャーバンド3σ 3370.28ポイントボリンジャーバンド2σ 3339.50ポイント11日夜間取引終値 3317.42ポイント10日TOPIX現物終値 3315.99ポイントボリンジャーバンド1σ 3309.90ポイント5日移動平均 32