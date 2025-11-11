全国にはこだわりの「酢」が豊富にあります。＜米酢＞＜黒酢＞柑橘酢などの＜その他＞まで“飲んで”厳選。その中から今回は黒酢をご紹介します。気になる1本に出合えますよう！【黒酢】コクとまろみに感服。加えてやさしさも感じる日本らしい黒酢。『玄米黒酢』756円／300ml＠太田酢店（福島県）創業は江戸時代、東北唯一の本格醸造酢蔵の逸品。福島県の米を使い、麹、酒造りから自社で行う。気温の低い冬場に仕込みを行い、1年半