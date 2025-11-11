ユネスコの無形文化遺産に日本が申請していた「越前鳥の子紙」など6件が登録される見通しとなりました。日本では「歌舞伎」や「和食」など23の項目がユネスコの無形文化遺産に登録されています。今回、政府は新しい項目ではなく、すでに登録されている項目にこれまで入っていなかった行事や伝統技術6件を追加する「拡張提案」を行いました。専門家らで構成されるユネスコの評価機関が審査し、さきほど、登録を勧告すると発表しまし