水上恒司が主演し、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRST・JUNONらが共演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、主要キャラクターの名シーンを凝縮した短尺本編映像が一挙解禁された。【動画】桜（水上恒司）をめぐる個性豊かなキャラたちの“熱”が交錯！『WIND BREAKER』キャラクター短尺本編映像本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新