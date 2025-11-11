沖縄は、台風26号から離れていても、うねりを伴った高波や強風に注意が必要です。台風が先島諸島に接近する頃には温帯低気圧に変わる見込みですが、14日(金)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。最新の情報を確認してください。台風26号今後は台湾付近から先島諸島へ台風26号は、今日11日(火)午前6時現在、南シナ海を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大