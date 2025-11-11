シント＝トロイデン後藤啓介が今季4G目ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するFW後藤啓介が、スタンダール・リエージュ戦で日本代表初招集を自ら祝うゴールを決めた。20歳のストライカーのゴールには、SNSでも話題となっている。0-0で迎えた後半11分だった。高い位置から相手のボールを奪いに行ったシント＝トロイデンは、ボールを回収したMFアルブノル・ムヤがシュートを放つ。これはスタンダールのDFに当たってこぼれたが