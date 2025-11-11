北海道や東北地方などでは、クマによる人身被害が深刻化しています。秋田県内で人身被害が相次いでいる件を受け、同県と陸上自衛隊第9師団が11月5日、クマの捕獲に向けて連携する協定を結び、同日午後から自衛隊員が県内でクマ捕獲用の箱わなの輸送など、クマ対策の活動を始めました。また、警察庁が11月6日、警察官がライフル銃を使用してクマの駆除ができるよう国家公安委員会規則を改正。この改正規則は同月13日に施行され、