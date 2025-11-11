韓国で製造業を中心に雇用寒波が続き先月の求職者1人当たり働き口は0．42件にとどまった。韓国雇用労働部が10日に発表した「雇用行政統計で見た労働市場動向」によると、10月の新規求人人数は14万2000人で、1年前より19．2％減った。新規求職人数は33万5000人で同じ期間に6．6％減少した。働き口の数が仕事を探す人の数より大幅に減り、求職者1人当たりの働き口の数を意味する求人倍率は0．42まで下がった。1年前の0．49より低い水