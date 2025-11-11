気がつけば今年も残り2カ月弱。年末の足音も聞こえ始め、忘年会を企画する人も多いだろう。日程調整ツール「調整さん」を運営するミクステンド株式会社はこのほど、会社員や公務員など就業している全国の2831人を対象に、今年の職場の忘年会に関するアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】幹事さん必見!みんなこんなこと思ってます 忘年会への参加意欲について聞くと、最多は「開催/参加をしたいと思