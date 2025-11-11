英国のチャールズ3世国王の長男ウィリアム皇太子が、キャサリン皇太子妃のがん闘病について、幼い3人の子ども全員に伝えたことを明らかにした。10日（現地時間）、英紙ザ・タイムズなどによると、ウィリアム皇太子はブラジル訪問中に現地放送局とのインタビューで、「家族全員が困難な時期を経験し、ともに挑戦に立ち向かっている」と述べ、「私たちは子どもたちに良い知らせも悪い知らせもすべて伝えることにした」と語った。ウィ