突然ですが、「自民党」が何の略か知っていますか?確認してみて！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「自由民主党」でした！「自民党」は、「自由民主党」の略。1955年に当時の「自由党」と「日本民主党」が合併して結成された、日本を代表する保守系の政党です。戦後日本の政治の多くの時期で政権を担っており、首相の多くが、この自民党出身です。党内には多くの派閥が存在し、政治家同士の人間関係や政策の違いが党の