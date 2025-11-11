Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾®Àâ¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤¬Âè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²È¤òÀß·×¤·¤¿¤È¤­¤Î»×¤¤¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö²È¤Î¾®Àâ¡×¤ò½ñ¤­»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖËÜ¤ÎÌ¾»É¡×¡Ê¡Ø·²Áü¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤è¤êÅ¾ºÜ¡Ë¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤Èµ­²±ºÊ¤È¶¦¤Ë¼«Âð¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡Ö·²Áü¡×2023Ç¯9·î¹æ¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡£·ÇºÜ»þ¤ÏÅÚÃÏÃµ¤·¤ò»Ï¤á