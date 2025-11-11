バックマウントパンチで相手を仕留める川口健次（2006年）【連載・1993年の格闘技ビッグバン！】第49回立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA（総合格闘技）をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。理想の格闘技を追求した初代タイガーマスクこと佐山サトルが創設したシューティング（現・修