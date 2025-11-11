【10月26日 ASEAN関連首脳会議】クアラルンプールで開催されたASEAN関連首脳会議で、高市首相は日本とマレーシアによる包括的パートナー関係を再確認しつつ、台湾海峡の平和と安定の重要性を訴え、力による現状変更を容認しない姿勢を表明した就任後すぐに多国間外交や首脳会談を立て続けにこなし、華やかな演出で国内の支持を押し上げた高市早苗首相。では、実際の成果はどうで、どんな課題が残ったのか。"サナエ外交"デビュー戦