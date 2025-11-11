日本人の歯磨き習慣は、世界の非常識――。「日本人の9割が歯の磨き方を間違えている」と話すのは、『歯を磨いても むし歯は防げない』著者で、歯科医師の前田一義氏だ。【前編記事】「世界一長く歯を磨いているのに、むし歯の罹患率は高い……『9割が歯の磨き方を間違えている』日本人の非常識とは」につづき、むし歯にならない歯磨き方法や、歯ブラシの選び方を前田氏がリポートします。口をゆすぐことは大間違い前編では、むし