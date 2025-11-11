大ヒット上映中の『プレデター：バッドランド』は、『プレデター』シリーズ最新作でありながら、周辺知識がなくとも楽しめる初心者歓迎型のエンタメ作品だ。そんな本編には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」からの細かすぎて伝わらないカメオ登場が潜んでいる。 『プレデター：バッドランド』は、銀河最強のハンター、ヤウージャ族のデクが、最悪の地バッドランドで自分自身