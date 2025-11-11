「やらなきゃいけないのに、どうしても動けない」。頭では分かっているのに、体が動かない。やることリストを眺めているうちに一日が終わり、夜には自己嫌悪に沈む――そんな経験、ありませんか？こうした「行動を始められない」「優先順位をつけるのが苦手」といった悩みは、ADHD（注意欠如・多動症）の特性に深く関係しています。意思が弱いわけでも、努力が足りないわけでもありません。頭の中で考えがまとまりにくく、行動に移