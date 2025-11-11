意中の女性とLINEでやりとりをしていると、相手のテンションがわからず突っ走ってしまうことがあるもの。「もう寝たいのに気付いてくれない」と思われて、マイナスの印象を重ねたくなければ、相手の反応に敏感になる必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性117名に聞いたアンケートを参考に「もう眠い…LINEに飽きた女子が見せる切り上げシグナル」をご紹介します。【１】「へぇ」などリアクションが短文