旧ソ連をまねた「5カ年計画」先月20日から23日まで、習近平総書記が主催して北京で開かれた中国共産党の年に一度の重要会議「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）で、「第15次5カ年計画」（国民経済と社会発展の第15次5カ年計画）の建議を策定した。形式的にはこの後、全国人民代表大会（国会）で決議することになるが、事実上の「決定稿」と考えてよい。5カ年計画は、もともと1928年に、ヨシフ・スターリン書記