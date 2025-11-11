人の居住地域への熊の出没事件が相次いでいる昨今。今年度の熊による死亡者数は、過去最悪レベルに達している。今年度の死者数は11月7日時点ですでに13人。最多だった2023年度の6人と比べても、異常な数だ。【衝撃写真】「熊が頭蓋骨に噛み付いた」頭にホッチキス30針…襲われた男性の生々しい傷跡11月7日朝には、山形県米沢市の温泉旅館に熊による"立てこもり"が発生。市の判断により「緊急銃猟」で駆除されたが、一時は旅館