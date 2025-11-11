寒い雨の中、子猫の声が一般社団法人「ワタシニデキルコト」は2020年に立ち上げた動物支援団体だ。代表の坂上知枝はもともと個人で捨て猫や捨て犬を保護し、譲渡に繋げる保護活動を行っていたが、2020年に団体を立ち上げて以降、東京、福島、千葉の保健所やセンターと提携しながら、数名のスタッフやボランティアメンバーとともに活動を行っている。本連載はワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）のメンバーの視点から、坂上らの保