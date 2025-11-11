タイでBEVハイラックスを初披露トヨタ自動車は11月10日、タイのバンコクで開催された新車発表会において、新たにBEVモデルを加えた新型『ハイラックス』のプロトタイプを世界初披露した。【画像】2026年に登場の新型トヨタ・ハイラックス日本仕様の画像と英コンクールで優勝した『イチゴ農家』作業車の1982年式トヨタ・ハイラックス。全10枚今回の発表は、トヨタが掲げるマルチパスウェイ戦略の一環であり、カーボンニュートラル