クマによる人的被害が増えている。直近で最も多かったのは2023年度だったが、死亡者数は2025年10月末時点ですでに2023年度の数を超えた。今年秋、クマに襲われ重傷を負った北秋田市に住む女性は「威嚇用のピストルもそこまで効果があるとは思えない」と話す。また、2023年にクマに襲われた秋田市内に住む男性も「次に襲われたらもう諦めるしかない」と肩を落とす。クマの恐怖に怯える現地の声を取材した。 〈画像〉頭を