11月5日に与野党6党がガソリンの暫定税率廃止で正式に合意した。暫定税率はガソリンが2025年12月31日、軽油は2026年4月1日に廃止される。これにより、ガソリンは1リットルあたり25.1円、軽油は17.1円下がることになる。ここに消費税10％が加算されていたため、実際はもっと価格が下がる計算だ。物価高に苦しむ庶民にとって影響は大きい。 【画像】地方とは30円／ℓ以上の差になることもある東京・新宿区のガソリン価格