みなさんは、定期的な運動をしていますか。グレイトジェネレーション株式会社（東京都大田区）が実施した「40代以上の運動習慣」に関する調査によると、直近5年以内で、定期的に運動を行っていた時期があるものの、運動習慣を継続できなかった理由は、「モチベーションが持続しなかった」が最多となりました。一方、運動を継続できている人はどのような運動を行っているのでしょうか。【グラフ】続けられている人が、やっている運