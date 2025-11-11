10日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】こんな雨のなかプレーオフを実施しました先週、自己最高位の4位に浮上していた山下美夢有が、さらにランクを1つ上げ3位に。トップ3入りを果たした。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）に変動はなかった。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、岩井明愛（22位）、古江彩佳（24位）と続く。先週の日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」を制し