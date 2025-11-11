先週7日までJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）で行われていた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストでは、新たに22人のツアープロが誕生した。現役の高校3年生や大学生のほか、長い海外生活を送った“逆輸入選手”など、その経歴も多種多様だ。合格者たちのこれからの目標は？理想のプロ像は？その声をまとめた。【写真】喜び爆発の大ジャンプ！◇■伊藤愛華（いとう・あいか/18歳/トータル15アンダー・1位タイ）