未解決だった名古屋主婦殺害事件は容疑者逮捕まで26年かかった。2024年4月、新たな担当刑事が赴任したことにより、事態が動いた。【映像】26年間逃亡した安福久美子容疑者（69）元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は、自身も「長年の捜査で、迷宮入りになった事件はある」と明かす。「捜査本部を立ち上げたときには、被害者の関係者など捜査対象者を選び出す。そして1人ずつ面接して、事情聴取する。今回は5000人にあたり、当