８日午後９時４５分頃、京都府宇治市宇治紅斉の大吉山の登り口付近で、高校生のグループから「クマを見た。山側で木が折れる音を聞いた」と１１０番があった。京都府警宇治署や宇治市が付近を捜したが、クマの痕跡は確認できなかった。付近は、世界遺産の宇治上神社や源氏物語ミュージアムなどの観光スポットや住宅街がある。宇治市によると、クマがいないとされてきた「空白地域」だったが、市内で初の出没情報が１０月２９日