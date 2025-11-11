俳優の岡田将生が８日付で自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。「ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし。」と投稿。ジンギスカンを食べる姿や頰づえをついている様子などプライベート感あふれる写真を複数枚公開した。この投稿に「なんかあったかいですね」「果てしなくかっこよすぎます」「奥様視点最高すぎますって」「充希奥様との２ショお写真もみたいな」「今度は夫婦一緒の写真お願いし