表紙を飾ったコスプレイベントの公式パンフレットが即完売するなど、人気急上昇中のコスプレイヤー・あゆのが、11日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】抜群のプロモーションで魅了するあゆの3種類の水着に身を包み、透き通った柔肌と抜群のプロポーションを披露。“ニュージュネレーションコスプレイヤー”の鮮烈なグラビアは必見だ。同誌には、本田望結、あゆの、蒼山怜、高橋しょう子らも登場する。