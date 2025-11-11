※2025年6月撮影トップ画像は、八潮駅南口を出たタクシー乗り場の辺り。6月ですがこの日も、このエリア最高気温は34.5℃、ほぼ猛暑日でした。身体が、まだ強烈な暑さに慣れていないのでシンドイです。駅から150メートルほどの大通りに出て北東に歩きます。熱中症にならない様に農作業用のアルミ箔を貼ったツバ広帽をかぶっています。日傘だと撮影の度に傘を閉じてカメラを出して撮影し、という手順を繰り返すので、とても【駅ぶら